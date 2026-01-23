  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Australian Open Nochmals die grosse Bühne für Wawrinka in der Night Session

SDA

23.1.2026 - 10:06

Publikumsliebling bei seinem letzten Australian Open: Stan Wawrinka wird auch am Samstag auf die Unterstützung der Fans zählen
Publikumsliebling bei seinem letzten Australian Open: Stan Wawrinka wird auch am Samstag auf die Unterstützung der Fans zählen
Keystone

Stan Wawrinka erhält am Australian Open noch einmal eine grosse Bühne. Er spielt am Samstag in der Night Session gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz um den Einzug in die Achtelfinals.

Keystone-SDA

23.01.2026, 10:06

Stan Wawrinka ist sich bewusst, dass er das Rad der Zeit nicht mehr komplett zurückdrehen kann. «Ich weiss, dass ich spielerisch und physisch nicht mehr das Niveau von vor zehn Jahren habe», betont der 40-jährige Waadtländer dieser Tage immer wieder. Aber er hat auch in diesem für einen Tennisprofi sehr hohen Alter noch immer das Niveau, um die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen und die Fans zu verzücken.

Bei seinem letzten Australian Open, ehe er dann Ende Jahr seine Karriere beenden wird, ist man froh, dass man dem Champion von 2014 eine Wildcard gegeben hat und setzt deshalb seine Drittrundenpartie gegen Taylor Fritz als Night Session (07.00 Uhr Schweizer Zeit) auf dem zweitgrössten Platz, der John Cain Arena mit gut 10'000 Plätzen, an. Der Schweizer wird – natürlich – klarer Aussenseiter sein.

Baldiger Rücktritt als Befreiung

Er gewann zwar die ersten zwei Duelle mit Fritz, doch das fühlt sich an, als wäre es in einer andern Welt und Zeit gewesen. Die letzte Begegnung ging vor drei Jahren an den Amerikaner, noch dazu auf Sand, der schwächsten Unterlage des US-Open-Finalisten von 2024.

Dazu stellt sich die Frage, wie gut sich Wawrinka vom viereinhalbstündigen Effort am Donnerstag gegen Arthur Gea erholen kann. Zudem ist für Samstag der heisseste Tag in Melbourne mit bis zu 40 Grad angekündigt. Wahrscheinlich kein Vorteil für den ältesten Spieler in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers seit 1978. Doch bis am Abend dürfte die extreme Hitze ein wenig abgeklungen sein.

Zu verlieren hat Wawrinka nichts und wird wie immer alles in die Waagschale werfen. Seit er sich zum Rücktritt entschlossen und diesen öffentlich gemacht hat, wirkt er richtiggehend befreit. Er habe in der Vorbereitung hervorragend trainiert, fühle sich fit, und das beweist er seit Anfang Jahr mit einem Marathonmatch nach dem anderen.

Nahe an den Top 100

Weiter als in die 3. Runde kam Wawrinka bei einem Major-Turnier seit dem Australian Open vor sechs Jahren nicht mehr, als er erst im Viertelfinal an Alexander Zverev scheiterte. Unabhängig vom Resultat gegen Taylor Fritz hat er aber längst bewiesen, dass dies nicht ein Abschiedstournee «zum Plausch» ist, sondern noch einmal eine Saison mit vollem Effort.

Ein Teilziel wird der Lausanner nach dem Australian Open ohnehin schon fast erreicht haben. Auch bei einer Niederlage wird er sich in der Weltrangliste in die Gegend um Platz 110 verbessern und damit bereits nahe an den angestrebten Top 100 sein. Da er bis im Frühsommer nur wenige Punkte zu verteidigen hat, stehen die Chancen gut, dass es vor Paris und Wimbledon keine Zitterpartie um eine Wildcard mehr braucht.

Meistgelesen

Von Allmen übernimmt die Führung, gleich kommt Odermatt
Trump-Minister motzt über Essen in Davos
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Videos aus dem Ressort

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

Voll «Jööö» - Josis Dreikäsehoch liest die Aufstellung vor

Voll «Jööö» - Josis Dreikäsehoch liest die Aufstellung vor

Vor seinem 1000. Spiel für die Nashville Predators kommen Roman Josis Kids in die Garderobe und präsentieren gekonnt die Teamaufstellung.

23.01.2026

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FIFA-Chef Gianni Infantino brüstet sich mit hervorragend laufenden Ticketverkäufen für die kommende WM.

23.01.2026

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Voll «Jööö» - Josis Dreikäsehoch liest die Aufstellung vor

Voll «Jööö» - Josis Dreikäsehoch liest die Aufstellung vor

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Davis Cup. Captain Lüthi setzt auf junges Team

Davis CupCaptain Lüthi setzt auf junges Team

Australian Open. Alcaraz weiter ohne Satzverlust ++ Medwedew dreht 0:2-Satzrückstand

Australian OpenAlcaraz weiter ohne Satzverlust ++ Medwedew dreht 0:2-Satzrückstand

Tennis-Opa. Grandioser Wawrinka dreht das Rad der Zeit zurück – und veralbert den Gegner

Tennis-OpaGrandioser Wawrinka dreht das Rad der Zeit zurück – und veralbert den Gegner