Novak Djokovic scheitert beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo gleich in seinem Auftaktspiel. Der Serbe unterliegt dem ungesetzten Alejandro Tabilo, der sich zu einem illustren Kreis gesellt.

Seit seinem Olympiasieg im August des letzten Jahres rennt Novak Djokovic vergebens seinem 100. Turniersieg hinterher. Der Grand-Slam-Rekordsieger muss weiter warten, als dritter Spieler nach Jimmy Connors (109 Titel) und Roger Federer (103) in diesen exklusiven Kreis vorzustossen. Beim Auftakt zur Sandsaison blieb Djokovic gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 32) mit 3:6, 4:6 chancenlos.

Im Jahr 2025 erreichte Djokovic bei sieben Turnieren nur einmal das Finale. In Miami unterlag er im Endspiel dem 19-jährigen Jakub Mensik. Doch Djokovic hat in diesem Jahr mehr Erstrunden-Niederlagen als Finals zu verzeichnen. In Doha, Indian Wells und nun Monte Carlo scheiterte der 37-Jährige bereits in seinem Startspiel gegen Gegner, die allesamt ausserhalb der Top 30 klassiert sind.

«Ich habe gedacht, dass ich schlecht spielen werde, aber so schlecht, das hätte ich nicht erwartet»

In der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Djokovic: «Es war der schlimmstmögliche Tag». Er habe gehofft, dass es nicht passieren werde, aber es sei eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit gewesen, dass er so spielen werde: «Es ist einfach schrecklich.» Djokovic entschuldigte sich zudem bei allen Leuten, die das mitansehen mussten. Er habe von sich selbst erwartet, zumindest eine anständige Leistung zu zeigen:« Ich hatte keine hohen Erwartungen, ich habe gedacht, dass ich schlecht spielen werde gegen diesen harten Gegner, aber so schlecht, das hätte ich nicht erwartet. »

Auf die Frage, was sein Ziel sei auf Sand in dieser Saison hält sich Djokovic kurz: «Roland Garros». Das zweite Grand Slam des Jahres beginnt am 25. Mai.

Während der Weltranglistenerste Jannik Sinner seine dreimonatige Dopingsperre absitzt, tun sich seine Verfolger äusserst schwer, am Thron des Südtirolers zu rütteln. Einen Tag vor Djokovic hatte im Fürstentum Monaco auch Alexander Zverev nach einem Freilos bereits in der 2. Runde verloren. Immerhin schaffte es die Weltnummer 3 Carlos Alcaraz nach einem Fehlstart in die Achtelfinals. Der letztjährige Sieger des French Open setzte sich 3:6, 6:0, 6:1 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 22) durch.

Drei Spieler mit makelloser Bilanz gegen Djokovic

Durch den Sieg gegen Djokovic stösst Tabilo in einen illustren Kreis vor. Der Chilene ist nun einer von drei Spielern, die bei mehr als einem Spiel gegen den Serben im Head-to-Head eine positive Bilanz aufweisen. Bereits im Vorjahr schlug Tabilo Djokovic in Rom und hat gegen den erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte nun ein 2:0 in der Bilanz stehen.

Auch Jiri Vesely gehört zu diesem exklusiven Kreis. Der Tscheche, der einst auf Platz 35 der ATP-Rangliste stand, besiegte Djokovic ebenfalls zweimal. Sein erster Sieg gelang ihm 2016 in Monaco, ein weiterer Erfolg gab es 2022 in Dubai, als Vesely im Viertelfinale triumphierte.

Der dritte Spieler mit einer perfekten Bilanz gegen Djokovic ist der zweifache Grand-Slam-Sieger Marat Safin. Der Russe besiegte Djokovic zu Beginn dessen Karriere 2005 bei den Australian Open und auch 2008 in Wimbledon konnte Safin den Serben bezwingen.

