Novak Djokovic kehrt Serbien den Rücken

Medienberichten zufolge hat Novak Djokovic seinen Wohnsitz von Serbien nach Griechenland verlegt. imago

Novak Djokovic sorgt mit einem politischen Statement in seiner Heimat für heftige Diskussionen – nun hat der Tennisstar offenbar Konsequenzen gezogen.

Wie mehrere Medien wie die italienische Nachrichtenagentur «ANSA» oder die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichten, hat der 24-fache Grand-Slam-Sieger seinen Wohnsitz von Serbien nach Griechenland verlegt. Gemeinsam mit seiner Familie soll er sich im Athener Küstenvorort Glyfada niedergelassen haben.

Dort wurden Djokovic und seine Kinder in den vergangenen Tagen mehrfach gesehen – beim Einkaufen, beim Training und beim Treffen mit Fans. Laut dem Portal «ProtoThema» sind seine beiden Kinder bereits an einer internationalen Privatschule eingeschrieben, wo kürzlich das neue Schuljahr begann.

Heftige Kritik in der Heimat

Der Schritt hängt offenbar auch mit wachsender Kritik aus Serbien zusammen. Nachdem sich Djokovic offen mit den Studentenprotesten gegen die Regierung solidarisiert hatte, brandmarkten ihn regierungsnahe Medien als «Verräter». Zwischen dem Tennisspieler und offiziellen Stellen in Belgrad herrscht seither Funkstille.

Parallel dazu soll Djokovic das sogenannte «Goldene Visum» beantragen. Diese spezielle Aufenthaltserlaubnis ermöglicht Nicht-EU-Bürgern durch Investitionen einen dauerhaften Wohnsitz in Griechenland. Der 38-Jährige hat sich bislang zu den Berichten öffentlich nicht geäussert.

Videos aus dem Ressort

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut» 06.09.2025