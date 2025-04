Novak Djokovic kommt auch in Madrid zu oft einen Schritt zu spät. Keystone

Novak Djokovic (ATP 5) findet auch in Madrid nicht in die Sandplatzsaison. Er verliert gegen die Weltnummer 44 Matteo Arnaldi. Derweil steht Belinda Bencic in den Achtelfinals.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Novak Djokovic scheidet beim Sandplatzturnier in Madrid aus. Er verliert seine Auftaktpartie in zwei Sätzen.

Schon in Monte-Carlo schied der Serbe bei seinem ersten Einsatz aus.

Belinda Bencic gewinnt ihr Spiel nach gut drei Stunden, nachdem sie im dritten Satz mit Doppelbreak 0:3 und 1:4 hinten lag. Mehr anzeigen

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger verlor am Masters-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt sein Auftaktspiel gegen den Italiener Matteo Arnaldi (ATP 44) trotz einer Steigerung im zweiten Satz 3:6, 4:6.

Mit dem gleichen Resultat war Djokovic schon vor gut zwei Wochen in Monte-Carlo bei seinem ersten Einsatz ausgeschieden (gegen den Chilenen Alejandro Tabilo).

Der Serbe hofft nun, dass er in zwei Wochen in Rom wieder in die Spur findet. Sollte seine Reise auch dort früh enden, bleibt dem 37-Jährigen wie im letzten Jahr die Möglichkeit, vor dem French Open noch am Geneva Open anzutreten.

Bencic im Achtelfinal

Zwei Tage nach dem knappen Zweisatz-Erfolg gegen die Dänin Clara Tauson nach Breakrückstand in beiden Sätzen bewies Bencic auch gegen die als Nummer 16 gesetzte Haddad Maia Nervenstärke und Kämpferherz. Die seit dem Comeback im letzten November als Mutter von Tochter Bella auf der WTA Tour spielende Ostschweizerin lag im dritten Satz mit Doppelbreak 0:3 und 1:4 hinten, ehe sie die enge Partie noch einmal drehte und nach ziemlich genau drei Stunden im entscheidenden Tiebreak die Oberhand behielt.

Nachdem Bencic im Entscheidungssatz durch einen Serviceverlust zum 6:6 noch einmal zurückgebunden worden war, verwertete sie im Tiebreak ihren ersten Matchball zum Sieg. Ihre nächste Gegnerin ist im Achtelfinal die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 4), gegen die sie zwei der bisherigen vier Duelle für sich entschieden hat und sich im März in Indian Wells für die Niederlage im Achtelfinal des Australian Open revanchiert hat.

Gegen Haddad Maia behauptete sich Bencic im vierten Vergleich zum dritten Mal, obwohl es nach starkem Beginn mit 18 von 20 ersten Aufschlägen im Feld und davon 16 gewonnenen Punkten vorübergehend nicht gut aussah. Im zweiten und dritten Satz geriet sie jeweils gleich zu Beginn mit zwei Breaks ins Hintertreffen.