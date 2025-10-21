  1. Privatkunden
ATP Paris Novak Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris

SDA

21.10.2025 - 21:14

Novak Djokovic verzichtet auf die Teilnahme am Turnier in Paris
Novak Djokovic verzichtet auf die Teilnahme am Turnier in Paris
Keystone

Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris nicht am Start.

Keystone-SDA

21.10.2025, 21:14

Der 38-jährige Serbe gab auf Instagram seinen Verzicht bekannt, ohne näher auf die Gründe einzugehen. Mit sieben Titeln ist Djokovic Rekordsieger des Turniers in Paris.

In diesem Jahr teilt sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seine Kräfte vorsichtig ein. Seit dem French Open im Frühsommer hat er auf der ATP-Tour nur Wimbledon, das US Open und das Turnier von Schanghai bestritten. Beim Exhibition-Event Six Kings Slam letzte Woche in Saudi-Arabien gab er den Match um den 3. Platz auf.

Gemäss Turnierplan sollte Djokovic am 2. November in Athen auf die Tour zurückkehren. Für das Saisonfinale der besten Spieler in Turin (9. bis 16. November) ist der Weltranglisten-Fünfte bereits qualifiziert.

Kairat Almaty – Pafos 0:0

Kairat Almaty – Pafos 0:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Barcelona – Olympiacos 6:1

Barcelona – Olympiacos 6:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

FC Bayern verlängert Kompanys Vertrag bis 2029

FC Bayern verlängert Kompanys Vertrag bis 2029

STORY: Vincent Kompany dürfte gleich doppelten Grund haben, dem Champions-League-Match gegen den FC Brügge am Mittwoch relativ entspannt entgegenzusehen. Der FC Bayern München liegt nach Siegen gegen den FC Chelsea und den zypriotischen Club Paphos FC derzeit an der Tabellenspitze der Europäischen Königsklasse. Gegen Brügge, die aktuell auf Platz 13 rangieren, erwartet Bayerns Cheftrainer erneut einen Sieg. «Brügge ist eine gefährliche Mannschaft, und wir gehen immer mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit grossem Respekt vor unseren Gegnern ins Spiel», sagte Kompany auf einer Pressekonferenz am Dienstag. «Ich sage oft, dass alle Gegner gleich sind, und die Vorbereitung auf ein Spiel gegen Club Brügge unterscheidet sich nicht von der Vorbereitung auf ein Spiel gegen Dortmund oder Chelsea. Dann kommt es nur darauf an, dass die Jungs morgen in der richtigen Form sind. Wir spielen zu Hause und sind zuversichtlich. Und dann werden wir sehen. Wir werden sehen, wie das Ergebnis ausfällt. Aber es geht wirklich nur ums Gewinnen, und das hat Priorität.» Dass der FC Bayern am Dienstag bekannt gab, seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 zu verlängern, schien für Kompany zumindest eher nebensächlich zu sein. «Dann ist mal die Frage gekommen und dann ist, glaube ich, meine einzige Bitte gewesen, dass das kein grosses Thema wird, dass es schnell erledigt wird und dass wir einfach ganz schnell wieder den Fokus haben, behalten können auf das nächste Spiel und wahrscheinlich, glaube ich, dass Sie wahrscheinlich mehr überrascht waren als ich, deswegen. Weil das Wichtige war für mich einfach, dass es kein Thema wird, keine grossen Gespräche, keine Spekulation. Einfach schnell und deutlich.» Kompanys Team hat bisher alle elf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und damit einen perfekten Saisonstart hingelegt. Mit dem Spiel gegen Brügge in der Münchner Allianz Arena könnten die Bayern das Dutzend am Mittwoch voll machen.

21.10.2025

21.10.2025

Kairat Almaty – Pafos 0:0

Kairat Almaty – Pafos 0:0

Barcelona – Olympiacos 6:1

Barcelona – Olympiacos 6:1

FC Bayern verlängert Kompanys Vertrag bis 2029

FC Bayern verlängert Kompanys Vertrag bis 2029

