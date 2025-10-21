Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris nicht am Start.
Der 38-jährige Serbe gab auf Instagram seinen Verzicht bekannt, ohne näher auf die Gründe einzugehen. Mit sieben Titeln ist Djokovic Rekordsieger des Turniers in Paris.
In diesem Jahr teilt sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seine Kräfte vorsichtig ein. Seit dem French Open im Frühsommer hat er auf der ATP-Tour nur Wimbledon, das US Open und das Turnier von Schanghai bestritten. Beim Exhibition-Event Six Kings Slam letzte Woche in Saudi-Arabien gab er den Match um den 3. Platz auf.
Gemäss Turnierplan sollte Djokovic am 2. November in Athen auf die Tour zurückkehren. Für das Saisonfinale der besten Spieler in Turin (9. bis 16. November) ist der Weltranglisten-Fünfte bereits qualifiziert.