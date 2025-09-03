  1. Privatkunden
US Open Novak Djokovic nach Sieg über Taylor Fritz zum 14. Mal in den Halbfinals

SDA

3.9.2025 - 06:19

Novak Djokovic erreicht beim US Open zum 14. Mal die Halbfinals
Novak Djokovic erreicht beim US Open zum 14. Mal die Halbfinals
Keystone

Novak Djokovic erreicht beim US Open zum 14. Mal die Halbfinals. Der Serbe bezwingt den Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen.

Keystone-SDA

03.09.2025, 06:19

03.09.2025, 07:04

Nach 3 Stunden und 24 Minuten hatte es der 38-jährige Djokovic wieder geschafft. Das 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 war sein elfter Sieg im elften Duell mit Fritz, der derzeitigen Nummer 4 der Welt. Mit seinen nunmehr 14 Halbfinal-Teilnahmen sorgte der Serbe für einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher. Er egalisierte die Bestmarke von Fritz' Landsmann Jimmy Connor.

Vor allem aber darf Djokovic weiter darauf hoffen, seinem Rekord von 24 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren einen weiteren Erfolg hinzufügen zu können. Die nächste Hürde auf dem Weg in den elften US-Open-Final dürfte aber noch einmal höher sein. Im Halbfinal bekommt es Djokovic mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. Der Weltranglisten-Zweite hat im bisherigen Turnierverlauf einen bestechenden Eindruck hinterlassen. In seinen bisherigen fünf Partien ist er ohne Satzverlust geblieben.

Die Entscheidung im Viertelfinal gegen Fritz fiel im letzten Game – und aus Sicht des Amerikaners auf bittere Art. Nach zwei abgewehrten Matchbällen beendete der Vorjahresfinalist die Partie mit einem Doppelfehler. Es war der einzige Servicedurchbruch im vierten Satz.

Aryna Sabalenka kampflos weiter

Im Frauen-Turnier erreichte die Weltranglisten-Erste und Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka die Halbfinals ohne zu spielen. Ihre Gegnerin, die Tschechin Marketa Vondrousova, konnte wegen einer Knieverletzung nicht antreten. Für die Wimbledon-Siegerin 2023 bedeutet das Malheur den nächsten Rückschlag, nachdem sie die vergangene Saison wegen einer Schulteroperation im August vorzeitig hat beenden müssen. Aryna Sabalenka trifft im Halbfinal auf die Amerikanerin Jessica Pegula, ihre Kontrahentin im letztjährigen Final.

