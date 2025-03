Novak Djokovic steht vor seinem 100. Titel auf der ATP-Tour. Keystone

Nur noch ein tschechischer Überraschungsmann kann Novak Djokovic in Miami am Gewinn seines 100. ATP-Titels hindern. Jakub Mensik steht erstmals in einem so grossen Final.

Keystone-SDA SDA

Der 19-jährige Jakub Mensik, die Nummer 54 der Welt, besiegte in der Nacht auf Samstag überraschend den US-Open-Finalisten Taylor Fritz mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Zuvor hatte Djokovic gegen Grigor Dimitrov keinerlei Mühe gehabt.

Seinen bisher einzigen ATP-Final verlor Mensik im Februar vor einem Jahr beim wesentlich kleineren Turnier in Doha. Trotz seiner Unerfahrenheit zeigte der Tscheche im Halbfinal gegen Fritz aber Nerven aus Stahl und besiegte den Weltranglistenvierten, ohne ihm auch nur ein einziges Mal den Aufschlag abzunehmen. Das einzige Break schaffte der Amerikaner zu Beginn des zweiten Satzes, im zweieinhalbstündigen Duell zweier sehr guter Aufschläger hatte der Jüngere aber die besseren Nerven.

Aufschlag- und nervenstark: Der Tscheche Jakub Mensik ist die grosse Überraschung beim Masters-1000-Turnier in Miami Keystone

Auch im Final am Sonntagabend wird der Druck natürlich auf Novak Djokovic liegen, der nach seinem 100. Titel auf der Haupttour strebt. Der Serbe, der zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer triumphierte, gewann sein bisher einziges Duell gegen Mensik im Herbst in Shanghai in drei hart umkämpften Sätzen.

Djokovic wäre erst der dritte Spieler nach Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) mit mindestens 100 ATP-Titeln. In Miami gab er auf dem Weg in den Final keinen Satz ab.