«Ich bin enttäuscht» Von Rang 489 auf Platz 11 – Bencics gigantischer Aufstieg wird von Verletzung gestoppt

SDA

31.10.2025 - 07:36

Belinda Bencic kann verletzungsbedingt nicht zu ihrem Viertelfinalspiel in Hongkong antreten
Belinda Bencic kann verletzungsbedingt nicht zu ihrem Viertelfinalspiel in Hongkong antreten
Keystone

Belinda Bencic wird das Tennis-Jahr nicht mit einem weiteren Turniersieg abschliessen. Fünf Tage nach ihrem Triumph in Tokio erklärt die Ostschweizerin für ihr Viertelfinalspiel in Hongkong Forfait.

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:36

31.10.2025, 07:50

«Ich bin enttäuscht, wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben zu müssen», erklärte Belinda Bencic in einer Mitteilung, die über die sozialen Medien des WTA-250-Turniers, bei dem sie an Nummer 1 gesetzt war, verbreitet wurde. Sie hätte am Freitag gegen die Spanierin Cristina Bucsa (WTA 68) antreten sollen.

«Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viele Spiele absolviert und alles getan, um gesund zu bleiben. Aber es reichte nicht», so die Olympiasiegerin von 2021, die in Hongkong ihr fünftes Turnier in fünf Wochen seit Beginn der Asien-Tour bestritt.

Bencic, die für das Turnier eine Wildcard erhalten hatte, spielte in den letzten fünf Wochen 14 Matches, gewann davon 11 und holte einen Titel. In Asien musste sie nur gegen Spielerinnen Niederlagen hinnehmen, die an den am Samstag beginnenden WTA Finals antreten werden (Coco Gauff in Wuhan, Iga Swiatek in Peking und Jasmine Paolini in Ningbo).

Von Rang 489 auf Platz 11

Die Halbfinalistin von Wimbledon meldete sich damit nach einer schwierigen Nordamerika-Tour, die mit einer Niederlage in der 2. Runde der US Open endete, erfolgreich zurück. Nach ihrem Sieg beim WTA-500-Turnier in Tokio kletterte Bencic auf Platz 11 der Weltrangliste. Zu Beginn des Jahres lag sie noch auf Platz 489.

«Ehrlich gesagt hätte ich mit einem solchen Comeback nicht gerechnet», betonte Bencic nach ihrem Triumph in Tokio, ihrem zweiten Turniersieg in diesem Jahr nach Abu Dhabi im Februar. Bei ihrer Rückkehr ins Turniergeschehen am 30. Oktober 2024 in Hamburg, sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella, hatte sie noch kein Ranking.

Die 28-jährige St. Gallerin kann sich nun ausruhen, bevor sie mit der Vorbereitung auf die Saison 2026 beginnt. Obwohl sie zu Beginn des Jahres zahlreiche Punkte verteidigen muss – mehr als 900 im Januar und Februar -, kann sie bereits jetzt an eine Rückkehr unter die zehn besten Spielerinnen der Welt denken.

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Von Rang 489 auf Platz 11 – Bencics gigantischer Aufstieg wird von Verletzung gestoppt
Felix Blumer: «21 Jahre Schichtarbeit zwängt einen in ein Korsett»
König Charles entzieht Andrew Prinzentitel – und wirft ihn aus Luxus-Anwesen

Schiri-Experte Grossen: «Das ist eine strenge Rote Karte»

Schiri-Experte Grossen: «Das ist eine strenge Rote Karte»

30.10.2025

Lugano – Luzern 2:0

Lugano – Luzern 2:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

Schiri-Experte Grossen: «Das ist eine strenge Rote Karte»

Schiri-Experte Grossen: «Das ist eine strenge Rote Karte»

Lugano – Luzern 2:0

Lugano – Luzern 2:0

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

WTA Jiujiang. Vorjahressiegerin Golubic in Jiujiang erneut im Halbfinal

WTA JiujiangVorjahressiegerin Golubic in Jiujiang erneut im Halbfinal

Nach Pfiffen und Zwischenrufen. So grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris

Nach Pfiffen und ZwischenrufenSo grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris

WTA-Turnier in Hongkong. Belinda Bencic marschiert in Asien von Sieg zu Sieg

WTA-Turnier in HongkongBelinda Bencic marschiert in Asien von Sieg zu Sieg