Nationen messen sich bei Drachenboot-WM in Brandenburg

STORY: Dieses australische Team legte sich am Wochenende in Brandenburg an der Havel mächtig ins Zeug. Auf dem Beetzsee haben sich Tausende von Athleten aus aller Welt bei der 17. Drachenboot-Weltmeisterschaft gemessen. Insgesamt 4.850 Teilnehmer aus 34 Nationen traten gegeneinander an. Es soll sich um das bislang grösste Nationen-Treffen in der Geschichte des Drachenbootsports handeln. Gekämpft wird über Distanzen von 200 bis 2.000 Metern, in Frauen- Männer- oder gemischten Teams. Jörg Froitzheim, Stegschiedsrichter IDBF «Man hat hier, wo wir am Steg stehen, die Kleinboote mit 10 Paddlern, Steuermann, Trommlerin. Gegenüber sind die Standardboote mit 20 Paddeln. Das heisst, wir haben zwei Bootsklassen. Wir haben fünf, sechs Altersklassen, es fängt mit unter 16, unter 18, unter 24.» «Es werden jeden Tag einige Kilo an Medaillen rausgetragen.» Gerade in Nordamerika – in Canada und den USA, wird die Sportart auf hohem Niveau betrieben. US-Athletin aus Florida «Es lief bisher nicht so gut wie erhofft, aber wir werden im zweiten und dritten Durchgang zurückschlagen.» «Es ist aufregend, sich auf diesem Niveau messen zu können.» Clarice Sam-Yue, Athletin aus Australien «Man spürt die Verbundenheit mit dem ganzen Team im Boot, wenn sich alle als Einheit bewegen. Ich habe schon andere Sportarten gemacht, aber da war ich immer mit dem Trainer immer allein. Und hier sitzt man mit den anderen immer in einem Boot.» Die chinesische Tradition des Drachenbootfahrens ist über 2.000 Jahre alt. Moderne Boote werden aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt. Das Team umfasst sowohl einen Trommler, der den Rhythmus vorgibt, als auch einen Steuermann. Die 17. Weltmeisterschaften im Drachenbootfahren enden am Sonntag.

20.07.2025