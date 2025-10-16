Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie

STORY: Es findet jeden Dienstagmorgen statt und es ist gratis: Die Initiative «Moms on Board» des «Lifestyle Surf Shops» in der Nähe von Kapstadt bietet Müttern, die eine Auszeit von ihren alltäglichen Verpflichtungen suchen, kostenlos Surfbretter, Neoprenanzüge sowie Unterrichtsstunden. Das Programm lockt Frauen jeden Alters an einen der beliebtesten Surfstrände Südafrikas und schafft damit eine Gemeinschaft, die sich einfach mal etwas mehr Meer gönnt. Joycelyn Early, Mitglied von «Moms on Board»: «Ich habe es mir selbst beigebracht, denn selbst als ich nie surfen ging, als ich nicht surfen konnte, ging ich einfach ins Wasser und kämpfte gegen die Wellen an. So habe ich mich an das Meer, die Wellen, die Gezeiten und all das gewöhnt. Denn ich liebe das Meer. Es ist einfach zu schön. Ich wünschte, ich hätte schon vor Jahren mit dem Surfen angefangen, aber mein Leben verlief erst etwas anders. Und nun bin ich einfach nur dankbar für das, was ich jetzt machen darf.» Ganz ohne Kinder können sich die Mütter in Ruhe austauschen. Und das nicht nur während sie auf die nächste Welle warten, sondern einige gehen anschliessend auch noch in ein nahegelegenes Café, um ihre sozialen Kontakte weiter zu vertiefen. Daher ist die Initiative zweifellos ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Sport allgemein und Wellenreiten im Speziellen dabei helfen kann, einen guten Ausgleich im Leben zu finden.

