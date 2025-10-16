Belinda Bencic trifft am WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo am Freitag im Viertelfinal auf Jasmine Paolini.
Die als Nummer 2 gesetzte Italienerin (WTA 8) setzte sich am Donnerstag in ihrem Auftaktspiel gegen die Russin Veronika Kudermetowa 6:2, 7:5 durch.
Bencic hat im Gegensatz zu Paolini schon zwei Partien gewonnen, die zweite am Mittwoch nach über dreieinhalb Stunden gegen die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa. Im Head-to-Head mit Paolini führt Bencic mit 2:1 Siegen. Im letzten Duell war die 28-jährige Schweizerin am United Cup im Vorfeld des Australian Open indes chancenlos (1:6, 1:6).