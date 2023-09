Belinda Bencic wird nächste Woche in Tokio antreten, falls ihre Gesundheit es zulässt Keystone

Belinda Bencic muss beim WTA-1000-Turnier im mexikanischen Guadalajara Forfait erklären. Die Olympiasiegerin konnte wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht zu ihrem Zweitrunden-Match antreten.

Die als Nummer 5 gesetzte Bencic hätte nach einem Freilos in der 1. Runde in der Nacht auf Dienstag gegen die Amerikanerin Taylor Townsend ins Turnier starten sollen und in Mexiko auch wertvolle Punkte im Hinblick auf die WTA Finals der besten acht Spielerinnen der Saison sammeln wollen.

Der nächste Turniereinsatz von Bencic ist kommende Woche in Tokio geplant.

sda