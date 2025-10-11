Aryna Sabalenka verpasste den 21. Sieg in Folge in Wuhan Keystone

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka kassiert im Halbfinal die erste Niederlage überhaupt in Wuhan. Die Belarussin unterliegt der Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

20 Matches und drei Turniere (2018, 2019 und 2024) hatte Sabalenka im chinesischen Wuhan für sich entschieden, bevor Pegula den Lauf stoppte. Dabei zeigte die New Yorkerin einen bemerkenswerten dritten Satz, in welchem sie einen 2:5-Rückstand wettmachte und beim Stand von 6:5 die vorzeitige Entscheidung mit vier Doppelfehlern in jenem Game brutal verpasste. Den Tiebreak dominierte sie dann aber deutlich.

Im Final des WTA-1000-Turniers trifft die Weltranglisten-Sechste Pegula am Sonntag auf ihre drei Positionen besser klassierte Landsfrau Coco Gauff, die die Italienerin Jasmine Paolini 6:4, 6:3 schlug.