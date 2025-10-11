  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach 20 Siegen in Folge Pegula fügt Sabalenka erste Niederlage in Wuhan zu

SDA

11.10.2025 - 16:42

Aryna Sabalenka verpasste den 21. Sieg in Folge in Wuhan
Aryna Sabalenka verpasste den 21. Sieg in Folge in Wuhan
Keystone

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka kassiert im Halbfinal die erste Niederlage überhaupt in Wuhan. Die Belarussin unterliegt der Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

Keystone-SDA

11.10.2025, 16:42

11.10.2025, 17:09

20 Matches und drei Turniere (2018, 2019 und 2024) hatte Sabalenka im chinesischen Wuhan für sich entschieden, bevor Pegula den Lauf stoppte. Dabei zeigte die New Yorkerin einen bemerkenswerten dritten Satz, in welchem sie einen 2:5-Rückstand wettmachte und beim Stand von 6:5 die vorzeitige Entscheidung mit vier Doppelfehlern in jenem Game brutal verpasste. Den Tiebreak dominierte sie dann aber deutlich.

Im Final des WTA-1000-Turniers trifft die Weltranglisten-Sechste Pegula am Sonntag auf ihre drei Positionen besser klassierte Landsfrau Coco Gauff, die die Italienerin Jasmine Paolini 6:4, 6:3 schlug.

Meistgelesen

Hamas-Vertreter schliesst Entwaffnung aus +++ Polizei stoppt Palästina-Demo in Bern – Angriffe auf Einsatzkräfte
Antifa-Forscher flieht nach Morddrohungen aus den USA +++ Trump kündigt 100 Prozent Extra-Zölle für China an
Schweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los

Videos aus dem Ressort

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Masters in Schanghai. Vacherot bodigt Djokovic und trifft im Final auf seinen Cousin Rinderknech

Masters in SchanghaiVacherot bodigt Djokovic und trifft im Final auf seinen Cousin Rinderknech

Schon wieder Verletzungspech. Saisonende für Schweizer Tennis-Hoffnung Leandro Riedi

Schon wieder VerletzungspechSaisonende für Schweizer Tennis-Hoffnung Leandro Riedi

ATP-Tour. Rinderknech als 30-Jähriger erstmals in einem ATP-1000-Halbfinal

ATP-TourRinderknech als 30-Jähriger erstmals in einem ATP-1000-Halbfinal