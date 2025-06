Petra Kvitova bestreitet wohl am US Open ihren letzten Match als Profispielerin. Bild: Keystone

Petra Kvitova bestreitet in diesem Jahr ihre letzten Partien auf der WTA-Tour. Die zweifache Wimbledonsiegerin kündigte auf den sozialen Medien ihren Rücktritt auf Ende Saison an.

Die 35-jährige Kvitova gewann Wimbledon 2011 und 2014. Insgesamt feierte sie auf der WTA-Tour 31 Turniersiege, den ersten 2009 in Hobart und den voraussichtlich letzten 2023 in Berlin. Den BJK Cup gewann sie mit Tschechien sechsmal. In der Weltrangliste stiess Kvitova zwischenzeitlich bis auf Rang 2 vor.

Ihre lange Karriere bestand auch aus zwei längeren prägenden Unterbrüchen. 2017 musste sie monatelang pausieren, nachdem sie in ihrer Wohnung überfallen und schwer an der Hand verletzt worden war. 2024 bestritt sie keine Partien, weil sie im Juli ihren Sohn Petr zur Welt brachte. Erst im letzten Februar kehrte sie auf die Tour zurück. Seither konnte sie nur eine Partie gewinnen und liegt im Ranking auf Platz 572.

Mindestens einen Auftritt auf der grossen Bühne wird Kvitova noch haben. In Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) ist sie dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei. Was danach folgt, ist noch nicht im Detail klar. «Ich habe vor, meine Karriere am US Open zu beenden», verriet sie aber.

