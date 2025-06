Wechsel zu Galatasaray: Sané in Istanbul begeistert empfangen

Leroy Sané wird wie ein Popstar empfangen: Mitten in der Nacht zu Donnerstag heissen hunderte Galatasaray-Fans in Istanbul den Topspieler willkommen. An seiner Seite ist seine Lebensgefährtin Candice Brook.

12.06.2025