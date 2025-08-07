  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP-Turnier in Toronto Premiere für Shelton – Zverev nach Matchball out

SDA

7.8.2025 - 07:30

Ein strahlender Ben Shelton, der erstmals im Final eines Masters-1000-Turnier steht.
Ein strahlender Ben Shelton, der erstmals im Final eines Masters-1000-Turnier steht.
Bild: Keystone

Der Amerikaner Ben Shelton (ATP 7) erreicht in Toronto seinen ersten Masters-1000-Final. Der 22-Jährige setzt sich im Halbfinal gegen seinen Landsmann Taylor Fritz (ATP 4) mit 6:4, 6:3 durch.

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:30

07.08.2025, 07:59

Mit einem späten Break (zum 5:4) sorgte Shelton im ersten Satz für die Entscheidung. Im zweiten Durchgang konnte er zum 3:2 früh einen Serviceverlust des Gegners erzwingen und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Der letztjährige US-Open-Finalist Fritz konnte sich im nur 79 Minuten lang dauernden Match lediglich zwei Breakmöglichkeiten erspielen, die er beide ungenutzt liess.

Shelton tritt nun in seinem ersten Final auf der höchsten Stufe unterhalb der Grand-Slam-Turniere auf den Russen Karen Chatschanow, der den topgesetzten Alexander Zverev (ATP 3) nach abgewehrtem Matchball 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) schlug. Der Weltranglisten-16. hat seit seinem Turniersieg 2018 in Paris-Bercy nie mehr das Endspiel eines Masters-1000-Turniers erreicht.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Meistgelesen

Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf
Mitte-Präsident Bregy fordert Gegenzölle +++ FDP-Nationalrat: «Attacke gegen die Schweiz»
Andreas Gabalier hat Zoff um Luxuswohnung mit Seeblick
Schiri-Boss Wermelinger räumt Fehler ein: «Das hätte nicht passieren dürfen»
Thurgauer will nur kurz entsorgen – und muss nun tief in Tasche greifen

Videos aus dem Ressort

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

18-Jährige verblüfft weiter. Shootingstar Mboko erreicht in Montreal sensationell den Final

18-Jährige verblüfft weiterShootingstar Mboko erreicht in Montreal sensationell den Final

Mega-Preisgeld in New York. US Open schüttet 90 Millionen Dollar aus

Mega-Preisgeld in New YorkUS Open schüttet 90 Millionen Dollar aus

Vorstoss in Halbfinals. Naomi Osaka in Montreal weiter auf Erfolgswelle

Vorstoss in HalbfinalsNaomi Osaka in Montreal weiter auf Erfolgswelle