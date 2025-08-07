Ein strahlender Ben Shelton, der erstmals im Final eines Masters-1000-Turnier steht. Bild: Keystone

Der Amerikaner Ben Shelton (ATP 7) erreicht in Toronto seinen ersten Masters-1000-Final. Der 22-Jährige setzt sich im Halbfinal gegen seinen Landsmann Taylor Fritz (ATP 4) mit 6:4, 6:3 durch.

Keystone-SDA SDA

Mit einem späten Break (zum 5:4) sorgte Shelton im ersten Satz für die Entscheidung. Im zweiten Durchgang konnte er zum 3:2 früh einen Serviceverlust des Gegners erzwingen und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Der letztjährige US-Open-Finalist Fritz konnte sich im nur 79 Minuten lang dauernden Match lediglich zwei Breakmöglichkeiten erspielen, die er beide ungenutzt liess.

Shelton tritt nun in seinem ersten Final auf der höchsten Stufe unterhalb der Grand-Slam-Turniere auf den Russen Karen Chatschanow, der den topgesetzten Alexander Zverev (ATP 3) nach abgewehrtem Matchball 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) schlug. Der Weltranglisten-16. hat seit seinem Turniersieg 2018 in Paris-Bercy nie mehr das Endspiel eines Masters-1000-Turniers erreicht.