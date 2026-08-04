Viktorija Golubic steht beim glänzend besetzten WTA-1000-Turnier in Toronto in der 3. Runde. Die Zürcherin feiert gegen die als Nummer 31 gesetzte Donna Vekic einen Prestigesieg.

Viktorija Golubic (WTA 51) behielt gegen die sechzehn Positionen besser klassierte Kroatin Donna Vekic auch die Nerven, nachdem sie den ersten Satz unglücklich 5:7 verloren. In den folgenden beiden Sätzen war die 33-jährige Zürcherin klar die bessere Spielerin und setzte sich schliesslich in zweieinviertel Stunden 5:7, 6:2, 6:3 durch.

Nun steht sie beim kanadischen Masters-1000-Turnier erstmals in der 3. Runde. Dort wird die Aufgabe nochmal ein Stück schwieriger. Gegnerin ist die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek.

Golubic hatte zuvor erst einmal am Canadian Open – das für die Frauen alternativ in Toronto und Montreal stattfindet – im Hauptfeld gestanden und in der 1. Runde verloren. Nun ist sie so richtig in der zweiten nordamerikanischen Hartplatz-Saison des Jahres angekommen. Im März sowie vergangene Woche in Memphis hatte Golubic keine Partie gewonnen.