Albert Ramos-Viñolas steht zum zweiten Mal nach 2019 im Gstaader Final Keystone

Albert Ramos-Viñolas (ATP 79) erreicht am Swiss Open zum zweiten Mal nach 2019 den Final. Dort greift der spanische Routinier am Sonntag nach seinem zweiten Turniersieg in Gstaad.

Im Halbfinal gegen den als Nummer 2 gesetzten Serben Miomir Kecmanovic (ATP 44) musste Ramos-Viñolas im vierten Match in dieser Woche zum ersten Mal nicht über drei Sätzen. Der 35-jährige Linkshänder aus Barcelona setzte sich im Duell mit der früheren Nummer 1 bei den Junioren in eineinhalb Stunden 6:2, 6:3 durch.

Im Final vom Sonntag kommt es im Berner Oberland damit auf jeden Fall zum Aufeinandertreffen zweier ungesetzter Spieler. Den zweiten Finalisten ermitteln am Samstagnachmittag der Argentinier Pedro Cachin (ATP 90) und der 20 Jahre alte serbische Qualifikant Hamad Medjedovic (ATP 183).

sda