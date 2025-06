Rebeka Masarova schlug die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin klar Keystone

Die 25-jährige Schweizerin Rebeka Masarova erreicht in Berlin die Achtelfinals. Masarova schlägt die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 29) in 67 Minuten 6:3, 6:2.

Keystone-SDA SDA

Die russisch-stämmige Sofia Kenin belegte einst Platz 4 in der Weltrangliste und gewann 2020 das Australian Open, ehe sie vier Monate später auch am French Open noch den Final erreichte. Seither erreichte Kenin aber nie mehr an einem Grand-Slam-Turnier die Achtelfinals.

Rebeka Masarova lag permanent in Führung, schaffte zum 5:3 im ersten Satz den ersten Aufschlagdurchbruch und nahm der Gegnerin auch im zweiten Satz zweimal den Aufschlag ab. In den Achtelfinals trifft Masarova auf die topgesetzte Belarussin Aryna Sabalenka (WTA 1).