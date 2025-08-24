  1. Privatkunden
Couragierter Auftritt gegen Sabalenka Rebeka Masarova verliert gegen die Weltnummer 1

SDA

24.8.2025 - 22:23

Rebeka Masarova holt aus zum Slice
Rebeka Masarova holt aus zum Slice
Keystone

Rebeka Masarova überzeugt bei ihrem ersten Match im Arthur Ashe Stadium lange mit einem couragierten Auftritt, unterliegt der Weltnummer 1 Aryna Sabalenka aber 5:7, 1:6.

Keystone-SDA

24.08.2025, 22:23

24.08.2025, 22:47

Rebeka Masarova hat durchaus gute Erinnerungen an das US Open. Bei ihrem Debüt vor vier Jahren gewann die 26-jährige Baslerin in der 1. Runde eine über dreieinhalbstündige Marathon-Partie, zwei Jahre später besiegte sie mit Maria Sakkari erstmals eine Top-Ten-Spielerin. Damals trat sie zwischenzeitlich für Spanien an, die Heimat ihrer Mutter, seit Anfang Jahr wieder für ihr Geburtsland. Und auch heuer enttäuschte Masarova in New York nicht.

Erstmals durfte sie gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka im grössten Tennisstadion der Welt mit über 23'000 Plätzen antreten, und sie liess sich von der gewaltigen Kulisse nicht beeindrucken. Die gross gewachsene und kräftige Masarova hielt dem Druck der Belarussin mehr als stand und ging sogar mit einem Break 3:2 in Führung. Am Ende konnte sie aber ihre – wenigen – Chancen zu wenig nutzen. Beim Satzball zum 5:7 verpasste sie den Punkt mit einem aufgelegten Smash. Bei drei der vier Brakbällen unterlief ihr ein Doppelfehler.

Zum für die Schweizerin ungewohnten Prozedere gehörte auch das Live-Interview vor dem Gang auf den Platz. Sie wolle einfach ihr Spiel spielen, das umsetzen, was sie sich vorgenommen habe, sagte Masarova. Dies gelang ihr über weite Strecken hervorragend, auch wenn es am Ende – wie vor zwei Monaten in Berlin – nicht zum Sensationssieg gegen die Weltnummer 1 reichte.

Im zweiten Satz fiel eine Vorentscheidung gleich zu Beginn. Masarova konnte im ersten Game ein 0:40 nicht zum Break nutzen und verpasste anschliessend zwei Chancen zum 1:1. Danach liess sich Sabalenka nicht mehr vom direkten Weg in die 2. Runde abbringen. Unter Druck unterliefen der Baslerin dann auch zu viele Fehler.

Teichmann enttäuschend

Musste die Niederlage von Masarova erwartet werden, enttäuschte Jil Teichmann (WTA 87). Sie blieb gegen die vierzehn Positionen schlechter klassierte Amerikanerin Caty McNally mit 2:6, 2:6 in nur 65 Minuten völlig chancenlos. Die Linkshänderin verlor bei ihrem sechsten US Open zum vierten Mal.

