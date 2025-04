Rebeka Masarova legt auf dem Madrider Sand eine Siegesserie hin Keystone

Rebeka Masarova gelingt beim WTA-1000-Turnier in Madrid der Einzug in die 3. Runde. Die Weltranglisten-153. gewinnt gegen die fast 120 Plätze besser klassierte Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Die Baslerin Masarova, die zwischen 2018 und 2024 für Spanien spielte, feierte in Madrid den vierten Sieg in Folge, nachdem sie sich über die Qualifikation ins Haupttableau gespielt hatte. Sie benötigte nur 70 Minuten, um sich gegen die seit Wochen formschwache Putinzewa (WTA 24) durchzusetzen.

Bereits im März in Miami hatte sich Masarova über die Qualifikation und dank einem bemerkenswerten Erfolg gegen die damalige Top-20-Spielerin Donna Vekic in die 3. Runde gespielt. Endstation war dort die Amerikanerin Danielle Collins.

In Madrid ist Masarovas Drittrunden-Gegnerin mit Peyton Stearns (WTA 44) eine weniger hoch eingestufte Amerikanerin. Die 24-Jährige aus Ohio schlug in der 2. Runde ihre Landsfrau Amanda Anisimova (WTA 16) und gewann das einzige Duell mit der 25-jährigen Schweizerin 2023 in Indian Wells. Die Partie findet am Sonntag statt.

Bereits am Samstag spielt mit Belinda Bencic die andere Schweizerin im Madrider Haupttableau um den Einzug in den Achtelfinal. Sie trifft auf die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 19).