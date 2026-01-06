Am Australian Open wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet Keystone

Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, dem Australian Open in Melbourne, wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet.

Keystone-SDA SDA

Insgesamt ist das Australian Open mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 59,4 Mio. Schweizer Franken) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilten.

Die Siegerin und der Sieger erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,2 Mio. Schweizer Franken). Angehoben wurden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150'000 australische Dollar (knapp 80'000 Schweizer Franken).