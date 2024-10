Richard Gasquet hat genug: Nach dem French Open im kommenden Sommer beendet der 38-jährige Franzose seine Karriere Keystone

Richard Gasquet kündigt seinen baldigen Rücktritt an. Das ehemalige Wunderkind des französischen Tennis wird seine Karriere nächstes Jahr nach dem French Open beenden.

Dies erklärte er in der französischen Zeitung «L'Equipe».

Der 38-jährige Gasquet kämpft seit Monaten um einen Platz in den Top 100 der Weltrangliste. Der ehemalige Weltranglistensiebte, der heute auf Platz 133 steht, erreichte dreimal den Halbfinal bei einem Grand-Slam-Turnier – in Wimbledon 2007 und 2015 sowie am US Open 2013. Er gewann 16 Titel, den ersten 2005 in Nottingham und den letzten 2023 in Auckland.

Darüber hinaus bleibt er der jüngste Spieler, der ein Spiel auf der Tour gewonnen hat, als er 2002 im Alter von 15 Jahren in Monte Carlo gegen den Argentinier Franco Squillari gewann.

