Seit zwei Jahren ist Carlos Alcaraz der beste Spieler der Welt auf Sand und Rasen. Nach seinem zweiten Triumph in Paris strebt er seinen dritten Titel in Folge in Wimbledon an. Im Alter von erst 22 Jahren und knapp zwei Monaten wäre es für den Spanier die bereits sechste Grand-Slam-Krone seiner Karriere. Zum Auftakt darf am Montag gegen den Italiener Fabio Fognini ein kleines Spektakel erwartet werden.

Wesentlich unberechenbarer ist seit einiger Zeit das Frauenturnier. Seit dem siebten Triumph von Serena Williams 2016 gab es bei sieben Turnieren sieben verschiedene Siegerinnen. Die letzten zwei kamen aus Tschechien, 2023 Marketa Vondrousova, im Jahr darauf die als Nummer 31 gesetzte Barbora Krejcikova. Mit beiden ist auch jetzt wieder zu rechnen. Von den ersten drei der Weltrangliste, Aryna Sabalenka, French-Open-Gewinnerin Coco Gauff und Jessica Pegula, stand bisher keine in einem Wimbledon-Final. Die Chance auf eine achte neue Siegerin in Folge ist also gross.