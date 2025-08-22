  1. Privatkunden
Tennis Riedi erstmals im Hauptfeld des US Open

SDA

22.8.2025 - 19:08

Nach Wimbledon erreicht Leandro Riedi auch am US Open das Hauptfeld
Nach Wimbledon erreicht Leandro Riedi auch am US Open das Hauptfeld
Keystone

Leandro Riedi (ATP 436) qualifiziert sich für das Hauptfeld des US Open. Der 23-jährige Schweizer setzt sich gegen den Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Keystone-SDA

22.08.2025, 19:08

Für Riedi ist es erst die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Seine Premiere hatte der Zürcher im Sommer in Wimbledon gefeiert. Dort traf er in der ersten Runde auf den Briten Oliver Tarvet und schied in drei Sätzen aus.

Riedis höchste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 117 im August des vergangenen Jahres. Bei der letztjährigen Qualifikation für die US Open zog er sich dann eine Knieverletzung zu, die operiert werden musste. Eine weitere Verletzung folgte im Januar, worauf er aus den Top 500 fiel. Seit Mai bestreitet Riedi wieder Turniere.

