Benötigt nach seinem Effort am US Open eine Pause: Leandro Riedi Keystone

Leandro Riedi (ATP 435) verzichtet auf die Teilnahme am Davis-Cup-Spiel zwischen der Schweiz und Indien am 12. und 13. September in Biel. Der Zürcher gibt seine Absage auf Instagram bekannt.

Keystone-SDA SDA

Sein grossartiger und unerwarteter Erfolg bei den US Open in New York, wo er sich nach der Qualifikation bis ins Achtelfinale vorgekämpft hatte, hat bei Riedi Spuren hinterlassen. «Bei mir wurde eine akute Entzündung des Schambeins diagnostiziert, und ich muss mindestens zwei Wochen pausieren», schreibt er auf Instagram.

«Natürlich wollte ich unbedingt im Davis Cup spielen, zumal ich bereits die letzten beiden Spiele wegen meiner Knieverletzungen verpasst habe. Aber ich muss vernünftig sein und auf meinen Körper hören», so Riedi weiter. Der 23-Jährige hofft, am Challenger-Turnier in Orleans, das am 22. September beginnt, sein Comeback zu geben.

In seiner Abwesenheit wird Jérôme Kym, der sich am US Open durch die Qualifikation kämpfte und bis in die dritte Runde vorstiess, die Schweizer Mannschaft gegen Indien anführen. Captain Severin Lüthi nominierte ausserdem Dominic Stricker (ATP 226), Marc-Andrea Hüsler (ATP 227) und Jakub Paul (ATP 288).