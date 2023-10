Grosse Herausforderung, grosse Chance: Leandro Riedi wird bei seinem Debüt an den Swiss Indoors den Vorjahressieger Félix Auger-Aliassime herausfordern Keystone

Grosse Herausforderung für Leandro Riedi an den Swiss Indoors: Der Zürcher trifft in der 1. Runde auf den Vorjahressieger Félix Auger-Aliassime.

Riedi, die Nummer 159 der Welt, profitiert bei seinem ersten Auftritt im Hauptfeld des ATP-Turniers in Basel von einer Wildcard – und bekommt gleich eine grosse Bühne. Gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 17) ist der Zürcher nicht chancenlos, denn der Kanadier ist seit Monaten auf Formsuche. Erst diese Woche in Tokio gewann er erstmals seit Mitte März wieder einmal zwei Partien in Folge.

Auf dem Papier etwas einfacher erscheint die Startaufgabe für Stan Wawrinka (ATP 46) und Dominic Stricker (ATP 90). Die beiden Schweizer beginnen gegen einen Qualifikanten. In der 2. Runde könnten beide auf einen Gegner treffen, der mitten im Kampf um einen Platz an den ATP Finals steckt.

Wawrinkas designierter zweiter Gegner wäre der als Nummer 3 gesetzte Amerikaner Taylor Fritz, bei Stricker wäre es der zweitgesetzte Norweger Casper Ruud. Das Aushängeschild Holger Rune, dem Boris Becker ab dieser Woche aus seiner Formbaisse helfen soll, bekommt es zum Auftakt mit dem Serben Miomir Kecmanovic (ATP 53) zu tun.

sda