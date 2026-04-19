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Turniersieg in Südkorea Riedi gewinnt Challenger in Busan

SDA

19.4.2026 - 13:52

Leandro Riedi feiert den Turniersieg beim Challenger in Busan (Archivbild)
Leandro Riedi feiert den Turniersieg beim Challenger in Busan (Archivbild)
Keystone

Nach einem schwierigen Start ins Jahr feiert Leandro Riedi (ATP 169) einen wichtigen Erfolg. Der Zürcher sicherte sich beim Hartplatz-Challenger in Busan seinen fünften Titel in dieser Kategorie.

Keystone-SDA

19.04.2026, 13:52

19.04.2026, 14:23

Im Final setzte sich Riedi mit 3:6, 6:3, 6:2 gegen den Chinesen Yunchaokete Bu (ATP 175) durch. Dank dieses Triumphs wird der 24-Jährige im kommenden ATP-Ranking gleich 40 Plätze gutmachen.

Zuvor war Riedi einmal mehr durch Verletzungen gebremst worden und konnte den Schwung seines Achtelfinal-Einzugs am US Open im vergangenen September nicht wie erhofft mitnehmen. Der Sieg in Südkorea könnte ihm nun den nötigen Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben.

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