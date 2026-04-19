Nach einem schwierigen Start ins Jahr feiert Leandro Riedi (ATP 169) einen wichtigen Erfolg. Der Zürcher sicherte sich beim Hartplatz-Challenger in Busan seinen fünften Titel in dieser Kategorie.
Im Final setzte sich Riedi mit 3:6, 6:3, 6:2 gegen den Chinesen Yunchaokete Bu (ATP 175) durch. Dank dieses Triumphs wird der 24-Jährige im kommenden ATP-Ranking gleich 40 Plätze gutmachen.
Zuvor war Riedi einmal mehr durch Verletzungen gebremst worden und konnte den Schwung seines Achtelfinal-Einzugs am US Open im vergangenen September nicht wie erhofft mitnehmen. Der Sieg in Südkorea könnte ihm nun den nötigen Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben.