Zwei Schweizer setzen sich durch Riedi und Kym stehen erstmals im Hauptfeld des US Open

SDA

22.8.2025 - 19:08

Nach Wimbledon erreicht Leandro Riedi auch am US Open das Hauptfeld
Keystone

Die Schweiz ist am US Open auch bei den Männern im Hauptfeld vertreten. Leandro Riedi und Jérôme Kym setzen sich in der Qualifikation durch.

Keystone-SDA

22.08.2025, 19:08

22.08.2025, 22:27

Riedi (ATP 436) gewann in der dritten und letzten Runde gegen den Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) 7:6 (7:5), 6:4. Für den 23-Jährigen ist es die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Seine Premiere hatte der Zürcher im Sommer in Wimbledon gefeiert. Dort traf Riedi in der ersten Runde auf den Briten Oliver Tarvet und schied in drei Sätzen aus.

Kym (ATP 176) steht zum ersten Mal überhaupt in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Der 22-jährige Aargauer besiegte den Chinesen Yibing Wu (ATP 178) 6:3, 6:2. Im letzten Jahr war Kym am US Open ebenfalls bis in die letzte Qualifikationsrunde vorgestossen, verlor dort aber im Match-Tiebreak gegen den Franzosen Quentin Halys. Nun hat er das Verpasste nachgeholt und darf sich erstmals auf der ganz grossen Tennis-Bühne messen.

An der letzten Hürde gescheitert ist dagegen Marc-Andrea Hüsler (ATP 228). Der 29-jährige Zürcher verlor gegen den Amerikaner Zachary Svajda (ATP 143) in zwei Sätzen.

