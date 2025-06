Die perfekte Symmetrie: Leandro Riedi auf dem Rasen von Wimbledon Keystone

Leandro Riedi und Viktorija Golubic spielen ihre Erstrundenpartie in Wimbledon am Montag, während Belinda Bencic und Jil Teichmann am Dienstag auf dem Londoner Rasen antreten werden.

Keystone-SDA SDA

Riedi (ATP 506) bestreitet ab 12 Uhr Schweizer Zeit das erste Spiel auf Court 4. Er trifft auf den Briten Oliver Tarvet (ATP 719), ebenfalls ein Qualifikant.

Viktorija Golubic (WTA 79), die 2021 in London in den Viertelfinals stand, trifft in der dritten Partie auf Court 6 auf die Amerikanerin Ann Li (WTA 64).

Der Titelverteidiger der Männer wird am Montag ab 14.30 Uhr Schweizer Zeit den Centre Court eröffnen: Carlos Alcaraz trifft auf Fabio Fognini aus Italien und aller Voraussicht nach in der 2. Runde auf den Sieger des Duells Riedi/Tarvet.

