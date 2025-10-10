Schwungvoll in die Halbfinals: Arthur Rinderknech Keystone

Für Arthur Rinderknech (ATP 54) geht die Erfolgsgeschichte beim ATP-1000-Turnier in Schanghai weiter. Im Alter von 30 Jahren steht er auf dieser Event-Stufe erstmals in den Halbfinals.

Der Franzose besiegte im Viertelfinal den Kanadier Félix Auger-Aliassime aus Kanada 6:3, 6:4. Der Achtelfinalist des US Open trifft nun auf den Russen Daniil Medwedew.

Rinderknechs Cousin Valentin Vacherot aus Monaco, für den die Halbfinals an einem Masters-1000-Turnier ebenfalls eine Premiere bedeuten, wird am Samstag Novak Djokovic herausfordern.