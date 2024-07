Von 175 in die Top 140: Alexander Ritschard macht durch seinen dritten Sieg an einem Challenger-Turnier in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne Keystone

Der Schweizer Tennisprofis Alexander Ritschard gewinnt das Sandplatz-Challenger-Turnier in Salzburg. Dadurch wird sich der Zürcher im neusten Ranking so gut wie noch nie klassieren.

SDA

Der 30-jährige Ritschard (ATP 175) wurde im Final in der Mozart-Stadt seiner Favoritenrolle gerecht. Er gewann gegen den Franzosen Kyrian Jacquet (ATP 239) 6:4, 6:2. Auf seinem Weg in den Final hatte der als Nummer 8 gesetzte Schweizer im Viertelfinal den topgesetzten Argentinier Federico Coria (ATP 72) in drei Sätzen geschlagen.

Für Ritschard ist es der dritte Turniersieg in dieser Kategorie. im April gewann er das Challenger-Turnier in Savannah im US-Bundesstaat Georgia, 2022 siegte er in Hamburg.

Ritschard wird im neusten Ranking einen grossen Sprung nach vorne machen und sich zum ersten Mal in den Top 140 einreihen. Seine beste Klassierung war bisher Platz 152.

sda