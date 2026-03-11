  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis-Legende unter den Superreichen Roger Federer erstmals auf Forbes-Milliardärsliste

Björn Lindroos

11.3.2026

Das Lachen eines Milliardärs: Roger Federer hat es auf die «Forbes»-Liste geschafft.
Das Lachen eines Milliardärs: Roger Federer hat es auf die «Forbes»-Liste geschafft.
Keystone

Tennis-Legende Roger Federer hat es auf die «Forbes»-Liste für Milliardäre geschafft. Das Nettovermögen des Schweizers wird auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt. Diverse Werbedeals sind das Geheimnis des Baslers.

Björn Lindroos

11.03.2026, 14:57

11.03.2026, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Roger Federer wird erstmals in der «Forbes»-Liste für Milliardäre geführt.
  • Der Schweizer wurde zum ersten Sport-Milliardär, der nicht aus den USA stammt.
  • Der bestplatzierte Sportler auf der Liste ist der ehemalige Basketballer Michael Jordan.
Mehr anzeigen

Finanzieller Meilenstein für Roger Federer. Die Schweizer Tennis-Legende hat es erstmals auf die Milliardärsliste des US-Magazins «Forbes» geschafft.

Der 44-Jährige wird in der prestigeträchtigen Liste auf Platz 3185 geführt, mit einem geschätzten Nettovermögen von gut 1,1 Milliarden US-Dollar. 

Den Status als Milliardär erreichte der 20-fache Grand-Slam-Sieger vergangenes Jahr. Damit wurde er zum ersten Sport-Milliardär, der nicht aus den USA stammt. Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo knackte die Milliardengrenze kurz nach dem Schweizer.

Argentinier steht vor 900. Tor. So viel verdient Lionel Messi bei Inter Miami

Argentinier steht vor 900. TorSo viel verdient Lionel Messi bei Inter Miami

Werbedeals und lukrativer Wechsel

Neben seiner illustren Tennis-Karriere bringen Federer vor allem diverse Sponsoring-Deals die grosse Kohle ein. Der Basler arbeitet mit diversen renommierten Marken wie Rolex, Mercedes-Benz, Lindt oder Moët & Chandon zusammen.

Sein Wechsel von Nike zu Uniqlo brachte ihm 2018 zudem über 240 Millionen Dollar ein. Bei der japanischen Kleidermarke unterschrieb er damals einen Zehnjahresvertrag. Ein Jahr später kam dann noch seine Beteiligung an der Schuhmarke On hinzu, bei der Federer rund drei Prozent der Aktien besitzt. 

Auf Platz 1 der Liste liegt weiter Elon Musk mit einem Nettovermögen von 839 Milliarden Dollar. Derweil liegt der reichste Sportler der Welt auf Rang 984. Ex-Basketballer Michael Jordans Vermögen wird auf 4,3 Milliarden Dollar geschätzt.

Federer kann's noch - Trainingseinheit vor 15'000 Zuschauern

Federer kann's noch - Trainingseinheit vor 15'000 Zuschauern

Im Training mit Casper Ruud zeigt Roger Federer in Melbourne, dass er in Sachen Eleganz auf dem Tennisplatz nichts verloren hat.

16.01.2026

Meistgelesen

26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern +++ «Mann hat sich plötzlich angezündet»
Schweiz schliesst Botschaft im Iran +++ Modschtaba Chamenei soll verletzt sein
Airbnb-Streit in Winterthur eskaliert – Touristen stehen vor verschlossenen Türen
250-Meter-Erdspalt wächst täglich – Walliser Dorf droht Evakuierung
«Ich hörte laute Schreie» – «wollte brennende Hose mit meinen Händen löschen»

Mehr Tennis

Sieg über Mertens. Bencic zieht in Indian Wells locker in die Achtelfinals ein

Sieg über MertensBencic zieht in Indian Wells locker in die Achtelfinals ein

Waffen-Foto auf Privat-Handy. Erpresser droht Tennis-Spielerin vor Match mit Gewalt gegen Familie

Waffen-Foto auf Privat-HandyErpresser droht Tennis-Spielerin vor Match mit Gewalt gegen Familie

WTA Indian Wells. Bencic trifft in der 3. Runde auf Elise Mertens

WTA Indian WellsBencic trifft in der 3. Runde auf Elise Mertens

Videos aus dem Ressort

Das Beste von Bam Adebayos historischer 83-Punkte-Show

Das Beste von Bam Adebayos historischer 83-Punkte-Show

11.03.2026

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Er ist der erste Marokkaner, der in einem Champions-League-Final spielte: Achraf Hakimi. Der 27-Jährige über sein Vaterland, die Vorbildfunktion und eine grosse Verantwortung.

11.03.2026

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne.

10.03.2026

Das Beste von Bam Adebayos historischer 83-Punkte-Show

Das Beste von Bam Adebayos historischer 83-Punkte-Show

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Mehr Videos