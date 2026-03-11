Das Lachen eines Milliardärs: Roger Federer hat es auf die «Forbes»-Liste geschafft. Keystone

Tennis-Legende Roger Federer hat es auf die «Forbes»-Liste für Milliardäre geschafft. Das Nettovermögen des Schweizers wird auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt. Diverse Werbedeals sind das Geheimnis des Baslers.

Roger Federer wird erstmals in der «Forbes»-Liste für Milliardäre geführt.

Der Schweizer wurde zum ersten Sport-Milliardär, der nicht aus den USA stammt.

Der bestplatzierte Sportler auf der Liste ist der ehemalige Basketballer Michael Jordan. Mehr anzeigen

Finanzieller Meilenstein für Roger Federer. Die Schweizer Tennis-Legende hat es erstmals auf die Milliardärsliste des US-Magazins «Forbes» geschafft.

Der 44-Jährige wird in der prestigeträchtigen Liste auf Platz 3185 geführt, mit einem geschätzten Nettovermögen von gut 1,1 Milliarden US-Dollar.

Den Status als Milliardär erreichte der 20-fache Grand-Slam-Sieger vergangenes Jahr. Damit wurde er zum ersten Sport-Milliardär, der nicht aus den USA stammt. Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo knackte die Milliardengrenze kurz nach dem Schweizer.

Werbedeals und lukrativer Wechsel

Neben seiner illustren Tennis-Karriere bringen Federer vor allem diverse Sponsoring-Deals die grosse Kohle ein. Der Basler arbeitet mit diversen renommierten Marken wie Rolex, Mercedes-Benz, Lindt oder Moët & Chandon zusammen.

Sein Wechsel von Nike zu Uniqlo brachte ihm 2018 zudem über 240 Millionen Dollar ein. Bei der japanischen Kleidermarke unterschrieb er damals einen Zehnjahresvertrag. Ein Jahr später kam dann noch seine Beteiligung an der Schuhmarke On hinzu, bei der Federer rund drei Prozent der Aktien besitzt.

Auf Platz 1 der Liste liegt weiter Elon Musk mit einem Nettovermögen von 839 Milliarden Dollar. Derweil liegt der reichste Sportler der Welt auf Rang 984. Ex-Basketballer Michael Jordans Vermögen wird auf 4,3 Milliarden Dollar geschätzt.