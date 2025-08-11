Roger Federer nimmt in Shanghai an einem Showkampf teil. Keystone

Roger Federer nimmt im Oktober für einen Promi-Doppel-Showkampf in Shanghai das Tennis-Racket wieder in die Hände. Begleitet wird der 44-Jährige von chinesischen Stars.

Der 20‑fache Grand‑Slam‑Champion tritt am 10. Oktober beim «Roger Federer & Friends Celebrity Doubles Match» auf dem Centre Court der Qizhong‑Arena an – zusammen mit den Schauspielern Donnie Yen, Wu Lei sowie der ehemaligen Profi‑Tennisspielerin Zheng Jie.

In einem Video der Veranstalter sagt Federer: «Ich bin sehr glücklich, ins Qizhong‑Stadium zurückzukehren. Shanghai war immer ein besonderer Ort für mich, mit unglaublichen Fans, unvergesslichen Erinnerungen und echter Liebe zum Spiel.»

Das Celebrity‑Match findet im Rahmen des ATP-1000-Turniers von Shanghai statt, das vom 29. September bis zum 12. Oktober über die Bühne geht. Da konnte der Schweizer 2014 und 2017 triumphieren.

