Roger Federer kündigt sein Comeback an

Roger Federer als Zuschauer beim Laver Cup 2025. KEYSTONE

Im Rahmen des Laver Cups hat Roger Federer in San Francisco sein Comeback auf dem Tenniscourt angekündigt. Der Schweizer will eine Legendentour ins Leben rufen – am liebsten mit seinem alten Rivalen Rafael Nadal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer stand im Rahmen des Laver Cups wieder einmal auf einem Tenniscourt.

Der Schweizer kündigte zudem an, in Zukunft wieder öfters auf dem Platz stehen zu wollen.

Federer plant offenbar eine Art Legendentour, mit ehemaligen Rivalen wie Rafael Nadal, ins Leben zu rufen. Mehr anzeigen

Beim Laver Cup in San Francisco zeigte sich Federer zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder einmal auf einem Tennisplatz. Aus Sorge um sein Knie hatte man den Schweizer seit seinem Rücktritt nicht mehr oft mit einem Schläger in der Hand gesehen.

Nun scheint es der Verletzung besser zu gehen. Federer stand am Wochenende rund vier Stunden auf dem Court und bewies, dass er den Sport nach wie vor beherrscht.

Doch viel interessanter: Federer plant offenbar ein längerfristiges Comeback. So verrät der 44-Jährige, dass er eine Legendentour ins Leben rufen will. «Ich habe in letzter Zeit oft gespielt und versuche, in Form zu bleiben», sagte Federer im Rahmen des Laver Cups.

Er spiele mit dem Gedanken, eine Art Legendentour zu organisieren. «Ich weiss, dass Rafa offen dafür ist, etwas Tennis zu spielen. Vielleicht könnten wir eine Tour auf die Beine stellen. ‹Seniorentour› klingt fürchterlich. Wir könnten sie ja ‹Fedal-Tour› nennen. Das wäre cool.»

Roger Federer zeigte sich im Rahmen des Laver Cups wieder einemal mit Schläger in der Hand. KEYSTONE

Roger, Rafa und weitere Ex-Stars?

In einem Podcast mit Andy Roddick erklärt Federer seine Absichten dann etwas genauer: «Es wäre schön, wieder gemeinsam auf den Platz zu gehen – nicht nur mit Rafa, auch mit dir, Andy, und anderen. Denn ich finde, es ist schön, den Tennissport zu verbreiten, die junge Generation zu inspirieren und unter den Leuten zu sein. Ich liebe das. Ich musste eine Weile Pause machen, dem Platz fernbleiben. Aber jetzt ist es vielleicht an der Zeit, das Pflaster abzureissen und diesen Schritt zu wagen», zitiert der Tagesanzeiger.

Die Idee scheint auch bei Federers Manager Tony Godsick gut anzukommen – oder stammt sie gar von ihm? «Ich sagte zu ihm: Die Leute wollen dich wieder spielen sehen. Ich denke, Rafa ist interessiert, und es gibt noch viele andere Spieler ihrer Generation, die auch bereit wären mitzuspielen. Einige der grössten Namen des Tennis sind gerade erst zurückgetreten – wir könnten also wahrscheinlich problemlos Arenen füllen», so Godsick über die Idee einer «Fedal»-Tour.

