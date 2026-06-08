Roger Federer stand im Januar beim Australian Open bereits auf dem Court Keystone

Roger Federer wird im Vorfeld des diesjährigen US Open eine Exhibition bestreiten.

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Wie die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers bekannt gaben, wird der Basler zusammen mit den einheimischen Tennis-Ikonen Andy Roddick, Andre Agassi und John McEnroe auf dem Court stehen.

Am 25. August, dem Dienstag vor dem Turnierstart, stehen die Ehemaligen im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium im Mittelpunkt. Federer, der Anfang Jahr bereits beim Australian Open eine Exhibition bestritten hat, gewann das US Open als einziger Spieler fünfmal in Folge (2004 bis 2008).