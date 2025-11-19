Roger Federer trat 2021 zurück, nun wird er in die Tennis Hall of Fame aufgenommen. Keystone

Roger Federer wird im August 2026 in die Tennis Hall of Fame aufgenommen, wie die in Newport ansässige Institution bekanntgibt.

Keystone-SDA SDA

Roger Federer wurde damit in seinem ersten Jahr der Wahlberechtigung ausgewählt. Der 44-jährige Basler ist nach Martina Hingis im Jahr 2013 der zweite Schweizer, dem diese Ehre zuteil wird.

Als erster Mann, der 20 Grand-Slam-Titel im Einzel feierte, gehört Federer zu den nur acht Spielern in der Geschichte des Tennis, die alle vier grossen Titel gewonnen haben. Er triumphierte achtmal in Wimbledon, sechsmal beim Australian Open, fünfmal am US Open und einmal beim French Open.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video. 16.09.2022

Federer, der sich im Rahmen des Laver Cups 2021 verabschiedete, stand 237 Wochen in Folge auf Platz 1 der Weltrangliste – ein bis heute gültiger Rekord. Insgesamt waren es sogar 310 Wochen. Er gewann 103 Einzeltitel, triumphierte letztmals in Basel 2019.

«Es ist eine enorme Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden und mich in die Gesellschaft so vieler grosser Champions dieses Sports einzureihen», sagte Federer in einer Mitteilung der International Tennis Hall of Fame.