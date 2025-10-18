  1. Privatkunden
Tennis Rune dürfte Swiss Indoors mit Achillessehnenriss verpassen

SDA

18.10.2025 - 18:02

Konnte die Halle in Stockholm nur mit Hilfe verlassen: Holger Rune
Konnte die Halle in Stockholm nur mit Hilfe verlassen: Holger Rune
Keystone

Harter Schlag für Holger Rune und die Swiss Indoors: Der Däne, der als Nummer 3 gesetzt gewesen wäre, verpasst das ATP-Turnier in der Basler St. Jakobshalle wegen eines Achillessehnenrisses.

Keystone-SDA

18.10.2025, 18:02

18.10.2025, 18:50

Holger Rune führte im Halbfinal des Turniers in Stokholm gegen Ugo Humbert mit einem Satz, ehe er im zweiten Durchgang aufgeben musste und den Platz nur unter Schmerzen und mit Hilfe verlassen konnte. Später am Samstag erklärte seine Mutter Aneke Rune im dänischen Fernsehen, dass es sich bei der Verletzung um einen Riss der Achillessehne handle.

Damit dürfte der Weltranglisten-Elfte aus Dänemark, der sich auch noch Chancen auf die Qualifikation für die ATP Finals ausrechnen durfte, in diesem Jahr nicht mehr spielen. In Basel wird sein Platz im Tableau vom Kanadier Denis Shapovalov eingenommen, der der beste nicht gesetzte Spieler war. An seiner Stelle wird ein dritter Lucky Loser aus der Qualifikation nachrutschen

Damit steigen auch die Chancen des Tessiners Rémy Bertola weiter. Es werden nicht nur die vier Sieger der letzten Qualifikationsrunde vom Sonntag Aufnahme im Hauptfeld finden, sondern auch mindestens drei der vier Verlierer.

