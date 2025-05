Für Casper Ruud ist das French Open bereits in Runde 2 zu Ende Keystone

Casper Ruud scheitert in Roland Garros überraschend in der 2. Runde. Der zweifache Finalist und letztjähriger Halbfinalist des French Open verliert gegen Nuno Borges 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

Keystone-SDA SDA

Ruud kämpfte offenbar mit muskulären Problemen. Zwischen dem dritten und vierten Satz liess er sich das linke Bein massieren. Nach dem Medical Timeout gewann Ruud kein einziges Game mehr. Während der Portugiese Borges (ATP 41) erstmals in die dritte Runde des French Open vorstiess, endete die Sandplatz-Saison des 26-jährigen Norwegers mit einer grossen Enttäuschung.

12 seiner 13 Turniersiege auf der ATP-Tour holte Ruud auf Sand, fünf davon in der Schweiz. Er gewann 2021, 2022 und 2024 in Genf sowie 2021 und 2022 in Gstaad. In diesem Jahr feierte Ruud mit dem Sieg am Masters in Madrid seinen bisher grössten Turniererfolg.

In Paris stiess Ruud in den letzten drei Jahren zweimal bis in den Final und einmal in den Halbfinal vor. Nach den Finalniederlagen gegen Rafael Nadal (2022) und Novak Djokovic (2023) wurde er im letzten Jahr im Halbfinal von Alexander Zverev gestoppt, womit der Weltranglisten-Achte viele Punkte verlieren wird.