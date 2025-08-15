  1. Privatkunden
WTA Cincinnati Rybakina eliminiert Vorjahressiegerin Sabalenka

SDA

15.8.2025 - 21:43

Der Frust muss raus bei Aryna Sabalenka
Der Frust muss raus bei Aryna Sabalenka
Keystone

Am WTA-1000-Turnier in Cincinnati scheidet mit Aryna Sabalenka die Vorjahressiegerin in den Viertelfinals aus.

Keystone-SDA

15.08.2025, 21:43

15.08.2025, 21:49

Die Weltranglistenerste aus Belarus unterlag der stark aufschlagenden Kasachin Jelena Rybakina (WTA 10) 1:6, 4:6.

Mit ihrem deutlichen Sieg gegen die topgesetzte Sabalenka spielt sich die frühere Wimbledon-Siegerin Rybakina automatisch in den Kreis der Favoritinnen für das US Open. Ihre nächste Gegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist die Polin Iga Swiatek (WTA 3), die den Halbfinaleinzug ebenfalls mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 28) perfekt machte.

