Am WTA-1000-Turnier in Cincinnati scheidet mit Aryna Sabalenka die Vorjahressiegerin in den Viertelfinals aus.

Die Weltranglistenerste aus Belarus unterlag der stark aufschlagenden Kasachin Jelena Rybakina (WTA 10) 1:6, 4:6.

Mit ihrem deutlichen Sieg gegen die topgesetzte Sabalenka spielt sich die frühere Wimbledon-Siegerin Rybakina automatisch in den Kreis der Favoritinnen für das US Open. Ihre nächste Gegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist die Polin Iga Swiatek (WTA 3), die den Halbfinaleinzug ebenfalls mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 28) perfekt machte.