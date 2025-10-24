  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Letztes Ticket gelöst Rybakina komplettiert Teilnehmerfeld bei den WTA Finals

SDA

24.10.2025 - 14:31

Jelena Rybakina ist in Tokio eine mögliche Finalgegnerin von Belinda Bencic, falls beide ihren Halbfinal gewinnen
Jelena Rybakina ist in Tokio eine mögliche Finalgegnerin von Belinda Bencic, falls beide ihren Halbfinal gewinnen
Keystone

Jelena Rybakina komplettiert als achte Spielerin das Feld bei den WTA Finals in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (1. bis 8. November).

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:31

24.10.2025, 15:12

Die Kasachin löste das letzte Ticket dank ihrem Halbfinaleinzug in Tokio.

Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Titelverteidigerin Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier amerikanische Spielerinnen für das Jahresend-Turnier qualifiziert.

Belinda Bencic hat die zweite Qualifikation nach 2019 als Nummer 12 im Ranking knapp verpasst.

Meistgelesen

So kam es wirklich zu Trumps Russland-Wende
Biathlon-Weltmeisterin Simon gibt Kreditkartenbetrug an Teamkollegin zu
Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz

Videos aus dem Ressort

Serge Müller – Herz auf und neben dem Platz

Serge Müller – Herz auf und neben dem Platz

Serge Müller ist eine wichtige Stütze des FC Aarau. Der Innenverteidiger übernimmt aber nicht nur auf dem Platz Verantwortung, er engagiert sich auch für Waisenkinder in Tansania.

24.10.2025

Pius Suter trifft bei Pleite gegen Utah Mammoth

Pius Suter trifft bei Pleite gegen Utah Mammoth

24.10.2025

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Serge Müller – Herz auf und neben dem Platz

Serge Müller – Herz auf und neben dem Platz

Pius Suter trifft bei Pleite gegen Utah Mammoth

Pius Suter trifft bei Pleite gegen Utah Mammoth

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA Tokio. Bencic nach abgewehrtem Matchball im Halbfinal

WTA TokioBencic nach abgewehrtem Matchball im Halbfinal

Achtelfinal-Aus in Basel. Wawrinka: «Ich wünsche mir, noch einmal hier spielen zu können»

Achtelfinal-Aus in BaselWawrinka: «Ich wünsche mir, noch einmal hier spielen zu können»

Ruud zu stark. Wawrinka verliert an den Swiss Indoors im Achtelfinal

Ruud zu starkWawrinka verliert an den Swiss Indoors im Achtelfinal