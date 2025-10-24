Jelena Rybakina ist in Tokio eine mögliche Finalgegnerin von Belinda Bencic, falls beide ihren Halbfinal gewinnen Keystone

Jelena Rybakina komplettiert als achte Spielerin das Feld bei den WTA Finals in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (1. bis 8. November).

Keystone-SDA SDA

Die Kasachin löste das letzte Ticket dank ihrem Halbfinaleinzug in Tokio.

Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Titelverteidigerin Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier amerikanische Spielerinnen für das Jahresend-Turnier qualifiziert.

Belinda Bencic hat die zweite Qualifikation nach 2019 als Nummer 12 im Ranking knapp verpasst.