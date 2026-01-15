  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Darüber lacht die Tennis-Welt Zu früh gejubelt – Ofners kolossaler Blackout im Match-Tiebreak

dpa

15.1.2026 - 14:32

Nach dem verfrühten Siegesjubel bricht Ofner komplett ein

Nach dem verfrühten Siegesjubel bricht Ofner komplett ein

Tennisprofis sind vor allem bei einem Grand-Slam-Turnier mental im Tunnel. Sebastian Ofner vergass dabei leider eine Regel – und brachte sich damit selbst aus dem Rhythmus. Und so verliert er das Match-Tiebreak trotz 7:1-Führung noch mit 11:13.

14.01.2026

Tennisprofis sind vor allem bei einem Grand-Slam-Turnier mental im Tunnel. Sebastian Ofner vergass dabei leider eine Regel – und brachte sich damit selbst aus dem Rhythmus.

DPA

15.01.2026, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sebastian Ofner verliert in der Australian-Open-Qualifikation ein Match dramatisch, nachdem er irrtümlich dachte, das Spiel bereits gewonnen zu haben.
  • Der Österreicher jubelt beim Stand von 7:1 im Tiebreak des dritten Satzes, vergisst jedoch, dass bis zehn Punkte gespielt wird.
  • Durch die Verwirrung verliert er den Rhythmus, verspielt die Führung und unterliegt schliesslich mit 11:13 – reagiert danach aber mit Humor auf den Vorfall.
Mehr anzeigen

Zu früh gefreut – und am Ende dramatisch verloren: Der österreichische Tennisspieler Sebastian Ofner hat in der Qualifikation der Australian Open für eine höchst skurrile Szene gesorgt und sich selbst reichlich Spott beschert. Nachdem er im Duell mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy im Tiebreak des entscheidenden dritten Satzes den siebten Punkt geholt hatte, riss der 29-Jährige die Arme in die Höhe und jubelte über den vermeintlichen Sieg. 

Doch anders als bei normalen ATP-Turnieren üblich, wird ein Tiebreak im Entscheidungssatz beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne nicht bis sieben gewonnene Punkte ausgespielt, sondern bis zehn. An diese Regel musste Ofner, der sich bereits zum obligatorischen Händeschütteln mit seinem Gegner ans Netz aufgemacht hatte, vom Stuhlschiedsrichter erinnert werden. 

Und dann nahm das Drama seinen Lauf: Der Weltranglisten-131. verlor komplett seinen Rhythmus und verspielte die komfortable 7:1-Führung. Schliesslich verlor er den Tiebreak mit 11:13 und damit Match (6:4, 4:6, 6:7). 

Ofner nimmt es mit Humor

«Wenn dein Gehirn den Matchball ansagt, bevor der Schiedsrichter es tut...», stand in einem Post der Australian Open bei der Plattform X geschrieben. Das angehängte Video dazu wurde tausendfach gesehen und nicht selten hämisch kommentiert. Ofner selbst teilte das Video bei seinem Instagram-Account und schrieb dazu: «S..t happens».

Das könnte dich auch interessieren

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Novak Djokovic verlässt die von ihm gegründete Spieler-Gewerkschaft. Trotzdem feiert diese ihre ersten Erfolge. Tennis-Experte Heinz Günthardt analysiert.

12.01.2026

Meistgelesen

«Machen Sie weiter so, Präsident Trump!»
Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Siebenjähriger stirbt in Kinderheim in Brugg AG

Videos aus dem Ressort

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Der neue Trainer von Real Madrid stellt Álvaro Arbeloa stellt sich nach der Cup-Niederlage den Medien.

15.01.2026

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

14.01.2026

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier führt in der NHL die New Jersey Devils zum Sieg. Der Walliser Captain glänzt beim 3:2 nach Verlängerung zuhause gegen die Seattle Kraken als zweifacher Torschütze.

15.01.2026

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

14.01.2026

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

14.01.2026

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ihr Tennis ist unglaublich». Federer schwärmt in Melbourne von Alcaraz und Sinner

«Ihr Tennis ist unglaublich»Federer schwärmt in Melbourne von Alcaraz und Sinner

Auslosung in Melbourne. Wawrinka spielt bei seinem letzten Australian Open gegen Djere

Auslosung in MelbourneWawrinka spielt bei seinem letzten Australian Open gegen Djere

Riedi, Kym und Masarova scheitern. Kein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Riedi, Kym und Masarova scheiternKein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Tennis-Experte über Spieler-Gewerkschaft. Günthardt zu Djokovic-Rückzug: «Gescheitert ist er nicht»

Tennis-Experte über Spieler-GewerkschaftGünthardt zu Djokovic-Rückzug: «Gescheitert ist er nicht»

Ehemalige Weltnummer 3. Milos Raonic tritt per sofort zurück

Ehemalige Weltnummer 3Milos Raonic tritt per sofort zurück