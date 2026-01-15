Nach dem verfrühten Siegesjubel bricht Ofner komplett ein Tennisprofis sind vor allem bei einem Grand-Slam-Turnier mental im Tunnel. Sebastian Ofner vergass dabei leider eine Regel – und brachte sich damit selbst aus dem Rhythmus. Und so verliert er das Match-Tiebreak trotz 7:1-Führung noch mit 11:13. 14.01.2026

Tennisprofis sind vor allem bei einem Grand-Slam-Turnier mental im Tunnel. Sebastian Ofner vergass dabei leider eine Regel – und brachte sich damit selbst aus dem Rhythmus.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sebastian Ofner verliert in der Australian-Open-Qualifikation ein Match dramatisch, nachdem er irrtümlich dachte, das Spiel bereits gewonnen zu haben.

Der Österreicher jubelt beim Stand von 7:1 im Tiebreak des dritten Satzes, vergisst jedoch, dass bis zehn Punkte gespielt wird.

Durch die Verwirrung verliert er den Rhythmus, verspielt die Führung und unterliegt schliesslich mit 11:13 – reagiert danach aber mit Humor auf den Vorfall. Mehr anzeigen

Zu früh gefreut – und am Ende dramatisch verloren: Der österreichische Tennisspieler Sebastian Ofner hat in der Qualifikation der Australian Open für eine höchst skurrile Szene gesorgt und sich selbst reichlich Spott beschert. Nachdem er im Duell mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy im Tiebreak des entscheidenden dritten Satzes den siebten Punkt geholt hatte, riss der 29-Jährige die Arme in die Höhe und jubelte über den vermeintlichen Sieg.

Doch anders als bei normalen ATP-Turnieren üblich, wird ein Tiebreak im Entscheidungssatz beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne nicht bis sieben gewonnene Punkte ausgespielt, sondern bis zehn. An diese Regel musste Ofner, der sich bereits zum obligatorischen Händeschütteln mit seinem Gegner ans Netz aufgemacht hatte, vom Stuhlschiedsrichter erinnert werden.

Und dann nahm das Drama seinen Lauf: Der Weltranglisten-131. verlor komplett seinen Rhythmus und verspielte die komfortable 7:1-Führung. Schliesslich verlor er den Tiebreak mit 11:13 und damit Match (6:4, 4:6, 6:7).

Ofner nimmt es mit Humor

«Wenn dein Gehirn den Matchball ansagt, bevor der Schiedsrichter es tut...», stand in einem Post der Australian Open bei der Plattform X geschrieben. Das angehängte Video dazu wurde tausendfach gesehen und nicht selten hämisch kommentiert. Ofner selbst teilte das Video bei seinem Instagram-Account und schrieb dazu: «S..t happens».

Das könnte dich auch interessieren

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig» Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft. 09.01.2026