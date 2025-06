Aryna Sabalenka hat es geschafft, sie steht erstmals am French Open im Final Keystone

Die erste Finalistin am French Open in Paris heisst Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste beendet die Siegesserie von Iga Swiatek an diesem Turnier. Sie gewinnt 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Keystone-SDA SDA

Iga Swiatek hätte als erste Spielerin viermal in Folge das French Open gewinnen können, stattdessen verlor sie nach 26 Siegen erstmals wieder am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nach zwei ausgeglichenen und hochstehenden Sätzen ging es im dritten Durchgang schnell. Sabalenka gestand Swiatek in diesem bloss sechs Punkte zu und verwertete nach 2:22 Stunden den ersten Matchball mit einem Rückhandwinner.

Es ist für die dreifache Grand-Slam-Siegerin der erste Finaleinzug am French Open. Da wird sie auf die Amerikanerin Coco Gauff treffen. Die 21-Jährige setzte dem französischen Märchen von Loïs Boisson mit einem satten 6:1, 6:2 ein jähes Ende.

Mehr Videos aus dem Ressort