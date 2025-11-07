  1. Privatkunden
WTA Finals Sabalenka folgt Rybakina in den Final

SDA

7.11.2025 - 19:01

Die Kasachin Jelena Rybakina steht erstmals im Endspiel der WTA Finals.
Keystone

Im Final der WTA Finals in Riad fordert am Samstag die Kasachin Jelena Rybakina die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus.

Keystone-SDA

07.11.2025, 19:01

07.11.2025, 21:43

Rybakina, die sich als letzte für das Saisonfinale der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres qualifiziert hatte, setzte nach den drei gewonnenen Gruppenspielen ihren Siegeszug an den WTA Finals fort. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 musste jedoch im Halbfinal gegen die Amerikanerin Jessica Pegula hart kämpfen, ehe sie nach einem Satzrückstand gegen die Weltnummer 5 doch noch triumphierte.

«Duell der Geschlechter» im Tennis. Sabalenka gegen Kyrgios kurz vor dem Jahreswechsel

«Duell der Geschlechter» im TennisSabalenka gegen Kyrgios kurz vor dem Jahreswechsel

Im zweiten Halbfinal besiegte Sabalenka die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 4) ebenfalls in drei Sätzen. Die Belarussin greift bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Riad bei ihrer zweiten Finalteilnahme nach ihrem ersten Masters-Titel. 2022 unterlag sie der Französin Caroline Garcia in zwei Sätzen.

Aryna Sabalenka freut sich über den Final-Einzug.
Keystone

