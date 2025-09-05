  1. Privatkunden
US Open Sabalenka gewinnt Final-Reprise gegen Pegula

SDA

5.9.2025 - 06:11

Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka steht am US Open erneut im Final
Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka steht am US Open erneut im Final
Keystone

Topfavoritin Aryna Sabalenka steht am US Open zum dritten Mal in Folge im Final und darf weiter auf die erfolgreiche Titelverteidigung hoffen.

Keystone-SDA

05.09.2025, 06:11

Die Weltranglistenerste aus Belarus setzte sich im Halbfinal in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen die Amerikanerin Jessica Pegula 4:6, 6:3, 6:4 durch.

Damit kann Sabalenka ihre Saison nach den beiden Final-Niederlagen am Australian Open und French Open sowie dem Halbfinal-Out in Wimbledon doch noch mit dem Gewinn eines vierten Grand-Slam-Turniers krönen. Im Final trifft die topgesetzte Osteuropäerin am Samstag (22.00 Uhr Schweizer Zeit) auf die Amerikanerin Amanda Anisimova oder Naomi Osaka aus Japan.

