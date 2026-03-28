Aryna Sabalenka feierte ihren dritten Turniersieg des Jahres Keystone

Aryna Sabalenka gewinnt nach Indian Wells auch das WTA-1000-Turnier in Miami. Im Final setzt sich die Weltranglistenerste aus Belarus gegen die Amerikanerin Coco Gauff mit 6:2, 4:6, 6:3 durch.

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Turniersiege bei den aufeinanderfolgenden, hochdotierten Turnieren in Indian Wells und Miami sind speziell auf der Frauen-Tour eine Seltenheit. Sabalenka, die vor zwei Wochen zum ersten Mal in der kalifornischen Wüste triumphiert hatte, schaffte in Miami das sogenannte «Sunshine Double» als erst fünfte Spielerin. Vor ihr war das Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Asarenka und zuletzt 2022 Iga Swiatek gelungen.

Sabalenka geriet gegen die in Florida geborene Weltranglistenvierte Gauff nach dem gewonnenen ersten Umgang zwischenzeitlich in Bedrängnis und musste ihren erst vierten Satz in diesem Jahr abgeben, den ersten gegen eine andere Spielerin als Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina. Im Entscheidungssatz gelangen Sabalenka die Breaks zum 2:0 und 6:3. Nach 2:09 Stunden konnte sie den ersten Matchball verwerten.