Aryna Sabalenka gewann das Madrid Open zum dritten Mal nach 2021 und 2023 Keystone

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewinnt zum dritten Mal das WTA-1000-Turnier in Madrid. Die 26-Jährige aus Belarus setzt sich im Final gegen Coco Gauff mit 6:3, 7:6 (7:3) durch.

Keystone-SDA SDA

Sabalenka hatte beim Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt schon 2021 und 2023 die Trophäe für die Siegerin in die Höhe stemmen dürfen. Im Vorjahr hatte sie im Final gegen Iga Swiatek verloren.

Die dreifache Major-Siegerin Sabalenka holte ihren insgesamt dritten Turniersieg in dieser Saison nach Brisbane und Miami und das in ihrem sechsten Endspiel. Damit machte sie sich selbst ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, wird sie doch am Montag 27 Jahre alt.