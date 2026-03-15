Aryna Sabalenka freut sich über den ersten Titel am WTA-1000-Turnier von Indian Wells Keystone

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewinnt beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells erstmals den Titel. Die Belarussin besiegt Jelena Rybakina in einem dramatischen Final 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

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Sabalenka, die im dritten Satz beim Stand von 5:4 bereits zum Matchgewinn aufschlug, musste noch einmal zittern und wehrte im entscheidenden Tiebreak sogar einen Matchball ab, bevor sie den Sieg perfekt machte.

Für Sabalenka ist es der erste Titel im kalifornischen Wüstenturnier, nachdem sie dort zuvor zweimal im Final gescheitert war: Im vergangenen Jahr an Mirra Andrejewa und 2023 ebenfalls an Rybakina.

Trotz der Niederlage wird die 26-jährige, die seit 2018 für Kasachstan antritt, am Montag auf Platz 2 der Weltrangliste vorrücken – die beste Platzierung ihrer Karriere. Zuvor hatte Rybakina zwölf Siege in Folge gegen Spielerinnen aus den Top Ten gefeiert.

Für Sabalenka ist es der zehnte Titel bei einem WTA-1000-Turnier. Damit zieht sie mit Victoria Azarenka gleich und liegt in dieser Kategorie nur hinter Serena Williams (13) und Iga Swiatek (11).

Es ist zugleich ihr zweiter Turniersieg in dieser Saison nach dem WTA-500-Erfolg in Brisbane. Die einzige Niederlage der Weltranglistenersten im Jahr 2026 bleibt damit weiterhin die Finalniederlage am Australian Open – gegen Rybakina.