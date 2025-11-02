  1. Privatkunden
WTA Finals Sabalenka souverän, Pegula bezwingt Gauff

SDA

2.11.2025 - 20:26

Aryna Sabalenka hatte in ihrem ersten Spiel an den WTA Finals alles im Griff
Aryna Sabalenka hatte in ihrem ersten Spiel an den WTA Finals alles im Griff
Keystone

Die topgesetzte Aryna Sabalenka startet mit einem problemlosen Sieg in die WTA Finals in der saudischen Hauptstadt Riad.

Keystone-SDA

02.11.2025, 20:26

Die 27-jährige Belarussin überliess der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 8) bloss vier Games und gewann in 71 Minuten 6:3, 6:1.

Im zweiten Spiel vom Sonntag setzte sich Jessica Pegula (WTA 5) gegen ihre amerikanische Landsfrau Coco Gauff (WTA 3) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 durch. Gauff musste ihren Aufschlag nicht weniger als neunmal abgeben. Im Head-to-Head steht es nun 5:3 für Pegula, die zuvor zweimal in Folge gegen Gauff verloren hatte.

