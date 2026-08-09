Das WTA-1000-Turnier in Toronto verliert in der Nacht auf Sonntag zwei seiner drei topgesetzten Spielerinnen.

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka aus Belarus und die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 3), Siegerin des Turniers in Kanada in den Jahren 2023 und 2024, schieden aus.

Sabalenka unterlag der als Nummer 16 gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 19) nach 2:31 Stunden 6:7 (3:7), 6:4, 4:6. Sabalenka, die im kommenden Monat beim US Open ihren dritten Titel in Folge anstrebt, setzte im dritten Satz eine Vorhand ins Netz und musste das Break zum 1:3 hinnehmen. Alexandrowa liess sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Bereits früher am Tag hatte Jessica Pegula dasselbe Schicksal wie Sabalenka ereilt. Auch sie scheiterte an einer Russin. Diana Shnaider (WTA 17) setzte sich 6:3, 6:3 durch. Shnaider, die in diesem Jahr beim French Open den Halbfinal erreicht hatte, musste mit windigen Bedingungen zurechtkommen. Ihre Karrierebilanz gegen Spielerinnen aus den Top 5 der Weltrangliste steht nun bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Belinda Bencic spielt ihren Achtelfinal in der Nacht auf Montag. Die Gegnerin Alexandra Eala (WTA 20) ist eine Linkshänderin von den Philippinen.