Aryna Sabalenka steht zum vierten Mal in Folge im Halbfinal des Australian Open Keystone

Aryna Sabalenka und Alexander Zverev sichern sich souverän den Halbfinaleinzug. Das sind die Fakten des zehnten Turniertages des Australian Open.

Keystone-SDA SDA

Sabalenka ohne Satzverlust

Aryna Sabalenka bleibt am Australian Open souverän. Die Weltnummer 1 setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic durch. Die 18-Jährige, die in den Runden zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, unterlag Sabalenka nach anderthalb Stunden.

Damit steht die Belarussin zum vierten Mal in Serie im Halbfinal des Australian Open. 2023 und 2024 gewann Sabalenka den Titel, im vergangenen Jahr unterlag sie im Final der US-Amerikanerin Madison Keys.

Zverev gewinnt in vier Sätzen

Der Vorjahresfinalist Alexander Zverev steht in Melbourne im Halbfinal. Der Deutsche setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) gegen den US-Amerikaner Learner Tien durch. Nach etwas mehr als drei Stunden verwandelte er im Tiebreak seinen vierten Matchball gegen den 20-Jährigen. Damit steht Zverev zum vierten Mal im Halbfinal des Australian Open.